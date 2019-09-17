В Госдуме в первом чтении приняли законопроекты об электронных трудовых книжках
Бумажные трудовые книжки с 1 января 2021 года сохранят для тех работников, которые подадут письменное заявление об этом до конца 2020 года
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Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроекты об электронных трудовых книжках.
Отмечается, что бумажные трудовые книжки с 1 января 2021 года сохранят для тех российских работников, которые попадут письменное заявление об этом до конца следующего года.
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ИСТОЧНИК KP.RU