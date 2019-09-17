Губернатор Тюменской области Александр Моор: «Нам не стыдно предложить свою сельхозпродукцию российскому и зарубежному потребителю»

СЕГОДНЯ 15:54 2019-09-17T15:54:11+03:00

Тюменские производители хорошо зарекомендовали себя не только в своем регионе, но и за его пределами

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Сельхозпроизводители Тюменской области представили свою продукцию на IX Межрегиональной агропромышленной выставке УФО в Екатеринбурге. Продемонстрировать, чем богата тюменская земля, в столицу Урала приехали представители 35 сельскохозяйственных компаний. По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, аграрный сектор в регионе активно развивается, и продукция местных производителей хорошо известна за его пределами.

- Посещая такие выставки, видишь, как динамично развивается наше сельское хозяйство, насколько технологичным и инвестиционно привлекательным становится агропромышленный комплекс, - отметил глава региона во время церемонии открытия. - В Тюменской области за последние пять лет в сельском хозяйстве реализовано крупных инвестпроектов на общую сумму более чем 60 миллиардов рублей.

Многие тюменские сельхозпроизводители сегодня задумались о том чтобы выйти не только на российский, но и на зарубежный рынок. И это стремление, по мнению Александра Моора, необходимо всесторонне поддерживать.

- С учетом технологического перевооружения, которое прошли наши предприятия, это очень хорошая тенденция, - подчеркнул губернатор Тюменской области. - При этом необходимо предугадывать вкусы потребителей, выходя на рынки с оригинальными новинками. Нам не стыдно предложить свою сельхозпродукцию как российскому, так и зарубежному потребителю.

Одним из самых посещаемых на выставке стал стенд тюменской агрофирмы "КРиММ": компания — крупный производитель картофеля и овощей — поставляет свою продукцию далеко за пределы региона. Выход на зарубежный рынок открыл бы для нее новые перспективы. Для этого необходимы контакты с крупными оптовиками, и участие в подобных сельскохозяйственных выставках и форумах — отличная возможность показать себя потенциальным партнерам.

Гости выставки познакомились с продукцией 35 тюменских сельхозпроизводителей. Фото предоставлено пресс-службой правительства Тюменской области.

- Недавно мы запустили в эксплуатацию завод по переработке картофеля. Выпускаем пастеризованный картофель и «фреш-карт», - рассказал генеральный директор агрофирмы КРиММ Геннадий Рязанов. - Теперь нужно представить эту продукцию потенциальным покупателям, продвигать ее на рынке. Это одна из наших важнейших задач на выставке.

Разнообразие сельскохозяйственной продукции в регионе подталкивает производителей к здоровой конкуренции и, таким образом, заставляет их стремиться сделать свой товар более качественным и привлекательным для покупателей. А с другой — вынуждает искать новые рынки сбыта, за пределами Тюменской области, что тоже способствует развитию АПК — как в регионе, так и по всей стране.

- Во всех регионах федерального округа выпускается очень много молочной, мясной и другой продукции, - отмечает губернатор Александр Моор. - С одной стороны, мы конкурируем друг с другом. С другой – было бы здорово, чтобы предприятия и торговые сети из разных регионов больше проникали друг к другу на рынки. Тогда у потребителей будет максимально широкий выбор.