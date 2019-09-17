Анатолий Артамонов призвал калужан поддержать природоохранные акции в честь Дня чистоты

СЕГОДНЯ 16:26 2019-09-17T16:26:01+03:00

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Пятый Международный экологический форум «Экопросвещение», который открылся 16 сентября в Калуге, собрал на одной площадке участников научных и общественных организаций, вузов и предприятий со всей страны. В рамках работы секций «Воздух», «Вода», «Отходы», «Биоразнообразие», «Технологии» представители органов власти, вузов, научных сфер обменяются опытом работы по решению наиболее актуальных задач национального проекта «Экология». В течение семи дней экомарафона пройдут свыше 750 мероприятий: круглые столы и конференции, экологические акции, конкурсы, выставки, мастер-классы, экскурсии, а также экоквесты и тематические уроки.

Заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов Наталия Сологуб поблагодарила руководство региона за активную природоохранную работу и отметила, что именно поэтому Калужская область в составе 21 субъекта РФ вошла в пилотный проект сохранения уникальных водных объектов.

В первый день работы форума губернатор Анатолий Артамонов посетил выставку «Зеленые технологии на предприятии». В своем выступлении он выразил уверенность в том, что год от года статус форума будет возрастать, ведь экологически устойчивое развитие экономики — одно из ключевых направлений государственной политики. Становятся все более актуальными вопросы, связанные с защитой от загрязнения водных ресурсов, воздуха, почв, сохранения лесов, решение проблем с коммунальными отходами. Анатолий Артамонов отметил, что необходимо создать такие условия, чтобы каждый смог внести свой вклад в общее дело защиты окружающей среды. Он призвал калужан поддержать природоохранные акции, которые пройдут в муниципалитетах 21 сентября в рамках Всемирного дня чистоты.

«Здоровье будущих поколений зависит от нашей работы сегодня. Мы готовы изучать самые лучшие практики, которые есть в других регионах, и адаптировать в Калужской области», —подытожил глава региона.