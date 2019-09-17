2019-09-17T16:33:08+03:00
Общество

Дерипаска подал в суд на The Telegraph, The Daily Times и The Nation из-за персональных американских санкций

Бизнесмен считает, что публикации в СМИ стали поводом для введения экономических ограничений в отношении предпринимателя
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Олег ДерипаскаОлег ДерипаскаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск в арбитражный суд Краснодарского края к иностранным СМИ. Речь идет о двух британских изданиях - The Telegraph, The Daily Times, и американскому - The Nation. По мнению предпринимателя, информация, опубликованная редакциями десять лет назад, стала поводом для введения персональных санкций США в отношении Дерипаски.

- В качестве обоснования санкций Минфин США, по сути, ссылается только на три газетные статьи, которые были опубликованы в зарубежных СМИ более 10 лет назад. Под видом установленных фактов в этих статьях излагаются голословные обвинения в адрес Дерипаски, сделанные его конкурентами, а также слухи и домыслы, - приводит комментарий представителя бизнесмена «ТАСС».

Обвинения, сообщает представитель предпринимателя, не были подтверждены в суде. Потому Олег Дерипаска в марте 2019 года обратился в суд, чтобы оспорить наложенные на него персональные санкции. Ответчиком выступает минфин США.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин поручил оказать помощь пострадавшим от паводков до наступления холодов
Спортивный врач: Кокорин и Мамаев не могли так быстро растерять свои навыки
В МИД России вызвали временного поверенного в делах КНДР из-за нападения на пограничников в Японском море
Киевский суд арестовал один из главных активов Порошенко
Анатолий Артамонов призвал калужан поддержать природоохранные акции в честь Дня чистоты
Госдума приняла в первом чтении законопроект о единой базе данных россиян
Путин: Пересмотр итогов Второй мировой войны недопустим
«Отдых нужен даже роботам»: Робот Федор ответил на обвинения в усталости
Губернатор Тюменской области Александр Моор: «Нам не стыдно предложить свою сельхозпродукцию российскому и зарубежному потребителю»
В Японском море браконьеры ранили троих российских пограничников
В Болгарии суд снял ограничение для продолжения "Турецкого потока"
В Госдуме в первом чтении приняли законопроекты об электронных трудовых книжках
Путин: «Мы считаем Израиль русскоязычным государством»
Рубль дешевеет к доллару и евро
США планируют создать истребители на замену F-22 и F-35 за пять лет
Россия и Китай начнут сотрудничать в освоении Луны
Законопроект о домашнем насилии внесут в Госдуму до конца октября
В Москве на Проспекте Вернандского перекрыто движение из-за ДТП
Песков: Путин в курсе резонансных дел
Эстонский лидер заявила о желании выстраивать отношения с РФ без посредников
В Госдуме сравнили идею альтернативного курения в самолетах с вейпингом
Колокольцев обсудит с вьетнамским коллегой вопросы безопасности российских туристов
Минфин намерен перейти на новую систему накопительных пенсий с 2021 года
Житель Китая клонировал своего кота за $35 тыс
Сноуден рассказал, что помогает ему сохранять анонимность в России