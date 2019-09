Дерипаска подал в суд на The Telegraph, The Daily Times и The Nation из-за персональных американских санкций

СЕГОДНЯ 16:31 2019-09-17T16:33:08+03:00

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Олег Дерипаска Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск в арбитражный суд Краснодарского края к иностранным СМИ. Речь идет о двух британских изданиях - The Telegraph, The Daily Times, и американскому - The Nation. По мнению предпринимателя, информация, опубликованная редакциями десять лет назад, стала поводом для введения персональных санкций США в отношении Дерипаски.

- В качестве обоснования санкций Минфин США, по сути, ссылается только на три газетные статьи, которые были опубликованы в зарубежных СМИ более 10 лет назад. Под видом установленных фактов в этих статьях излагаются голословные обвинения в адрес Дерипаски, сделанные его конкурентами, а также слухи и домыслы, - приводит комментарий представителя бизнесмена «ТАСС».

Обвинения, сообщает представитель предпринимателя, не были подтверждены в суде. Потому Олег Дерипаска в марте 2019 года обратился в суд, чтобы оспорить наложенные на него персональные санкции. Ответчиком выступает минфин США.

ИСТОЧНИК KP.RU