2019-09-17T16:46:43+03:00
Общество

В МИД России вызвали временного поверенного в делах КНДР из-за нападения на пограничников в Японском море

В ходе задержания северокорейских шхун были ранены три российских пограничник
Юлия САЛЬНИКОВА
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При задержании браконьеры оказали сопротивлениеПри задержании браконьеры оказали сопротивлениеФото: Нигина БЕРОЕВА
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В министерстве иностранных дел России обсуждают ситуацию, произошедшую 17 сентября в водах Японского моря. При задержании браконьеров пострадали три российских пограничника. Две северокорейские шхуны были задержаны – моряков подозревают в браконьерстве.

Нарушители закона попытались оказать сопротивление – ранены три человека. Об этом сообщили в ФСБ, при этом степень ранения пограничников не известна.

В МИД России вызвали временного поверенного в делах КНДР.

Ранее сайт kp.ru писал, что браконьеры вышли в море на двух шхунах и 11 небольших плавательных судах, предназначенных для ловли. На месте досмотра удалось задержать только одну шхуну. Нарушители закона попытались сбежать на второй шхуне. Вскоре они также были задержаны. Инцидент произошел в районе банки Кито-Ямато в экономической зоне России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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