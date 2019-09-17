Спортивный врач: Кокорин и Мамаев не могли так быстро растерять свои навыки
Через три или четыре месяца Кокорин и Мамаев смогут легко вернуть свою спортивную форму. Такое мнение выразил известный спортивный врач Юрий Васильков. Он назвал форварда «Зенита» и полузащитника «Краснодара» зрелыми футболистами и предположил, что они быстро наверстают упущенное в спорте.
«Я не переживаю за них. Они готовые футболисты, зрелые, которые не могут растерять своё мастерство за год и даже за два. Да, придётся поработать, я бы даже сказал, что нужно будет пахать! По моим меркам, это займёт три-четыре месяца», — цитирует слова медика RT.
Напомним, ранее сайт KP.ru писал, что Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу после почти годового заключения. Футболисты были отпущены по УДО и уже планируют свое возвращение в большой спорт.
У спортсменов есть предложения от футбольных клубов. Более того, эксперты полагают, что несмотря на тюремное заключение Александр Кокорин вряд ли потеряет в зарплате. А вот его товарищу по несчастью придется не сладко. Родной «Краснодар» от футболиста отказался, и скорее всего в ближайшем будущем его гонорары будут не столь внушительными.
ИСТОЧНИК KP.RU
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