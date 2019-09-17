2019-09-17T16:57:45+03:00
Спорт

Спортивный врач: Кокорин и Мамаев не могли так быстро растерять свои навыки

По мнению эксперта, спортсмены легко смогут вернуть форму
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин. Фото: Артем Коротаев/ТАССФутболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин. Фото: Артем Коротаев/ТАСС
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Через три или четыре месяца Кокорин и Мамаев смогут легко вернуть свою спортивную форму. Такое мнение выразил известный спортивный врач Юрий Васильков. Он назвал форварда «Зенита» и полузащитника «Краснодара» зрелыми футболистами и предположил, что они быстро наверстают упущенное в спорте.

«Я не переживаю за них. Они готовые футболисты, зрелые, которые не могут растерять своё мастерство за год и даже за два. Да, придётся поработать, я бы даже сказал, что нужно будет пахать! По моим меркам, это займёт три-четыре месяца», — цитирует слова медика RT.

Напомним, ранее сайт KP.ru писал, что Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу после почти годового заключения. Футболисты были отпущены по УДО и уже планируют свое возвращение в большой спорт.

У спортсменов есть предложения от футбольных клубов. Более того, эксперты полагают, что несмотря на тюремное заключение Александр Кокорин вряд ли потеряет в зарплате. А вот его товарищу по несчастью придется не сладко. Родной «Краснодар» от футболиста отказался, и скорее всего в ближайшем будущем его гонорары будут не столь внушительными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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