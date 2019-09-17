2019-09-17T17:12:02+03:00
Общество

Путин поручил оказать помощь пострадавшим от паводков до наступления холодов

Президент сообщил, что главам регионов нужно лично посетить пострадавшие от стихии территории
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент поручил оказать помощь пострадавшим от паводкаПрезидент поручил оказать помощь пострадавшим от паводкаФото: REUTERS
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Президент Владимир Путин отправил глав регионов в пострадавшие от паводков населенные пункты, чтобы лично пообщаться с людьми и оценить масштаб необходимых работ. Пик паводка на Дальнем Востоке, как сообщил президент, уже позади. Это значит, что работы по восстановлению жилья и социальных учреждений идут полным ходом. Тем не менее Владимир Путин напомнил, что приближаются холода, поддержку пострадавшие должны получить до наступления зимы.

- Нельзя оставлять людей один на один с проблемами, каждый пострадавший должен получить поддержку, - сказал президент.- Нужно оказать помощь быстро и эффективно с учетом наступающих холодов.

Жителям Иркутской области в 2019 году пришлось пережить сразу несколько паводков за сезон. Люди оставляли дома, спасатели дежурили круглосуточно, для жителей затопленных территорий подготовили временные убежища.

ИСТОЧНИК KP.RU

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