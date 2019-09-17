2019-09-17T17:17:17+03:00
Общество

Анатолий Артамонов: «Каждый муниципалитет должен иметь площадку для сбора мусора»

Глава Калужской области уверен, что через два года регион может забыть об этом остром вопросе
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Фото: администрации Калужской областиФото: администрации Калужской области
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В понедельник, 16 сентября кабинет министров под председательством губернатора области Анатолия Артамонова рассмотрел вопросы формирования региональной системы утилизации твердых коммунальных отходов. Этим занимается Калужский региональный экологический оператор.

По данным министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, уже сегодня на территории муниципалитетов сформирована 451 площадка для накопления мусора. В самой Калуге идет работа по формированию площадок для размещения контейнеров заглубленного типа и контейнеров для раздельного сбора мусора. И работа в этом направлении будет продолжаться.

В ходе обсуждения этого вопроса губернатор Анатолий Артамонов поручил министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства области продолжить формирование новой системы утилизации ТКО на территории региона, чтобы решить этот вопрос как можно быстрее.

"Каждый муниципалитет должен иметь площадку для сбора мусора. На ней он должен накапливаться, готовиться к сортировке. В конечном итоге через два года мы должны забыть об остроте этой темы", - резюмировал он.

Отметим, что собираемость взносов за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) в Калужской области выросла с 60% до 91% и, по мнению властей, будет увеличиваться.

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