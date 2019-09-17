2019-09-17T17:44:20+03:00
Спорт

Колосков: Я верю в искреннее желание клубов заключить контракт с Мамаевым

Спортивный эксперт считает, что футболист без работы не останется
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Колосков ответил на вопрос, сможет ли Мамаев найти новый клуб. Фото: Андрей ШРАМКО/ФК "Краснодар"Колосков ответил на вопрос, сможет ли Мамаев найти новый клуб. Фото: Андрей ШРАМКО/ФК "Краснодар"
Изменить размер текста:

Павел Мамаев скоро вернется к своей футбольной карьере. Такое мнение выразил почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков. Он выразил уверенность, что многие клубы захотят пригласить спортсмена к себе.

«Они нарасхват. Без работы не останутся. Их потенциал пока не исчерпан. Я верю в искреннее желание клубов заключить контракт с Мамаевым», - цитирует эксперта RT.

Кроме того, Колосков добавил, что проблемы с внесением Кокорина в заявку «Зенита» возникли из-за недоразумения.

«Думаю, что проблемы с внесением Кокорина в заявку «Зенита» возникли из-за недостаточной информированности наших спортивных чиновников. Они впервые столкнулись с тем, что игрок РПЛ сидит в тюрьме, а с ним надо подписывать трудовое соглашение», — добавил президент РФС.

Ранее сайт KP.Ru писал, что Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО. Спортивный врач Юрий Васильков выразил предположение, что спортсмены полностью вернут форму уже через три-четыре месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили драку в центре Москвы»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Афганистане террорист-смертник подорвал себя в центре Кабула: погибли 22 человека
Дважды победивший рак мужчина выиграл в лотерею 4,6 миллиона долларов
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО в небе над морем
«Надо включать новые силы»: Лукашенко сообщил, что решить конфликт на Украине без участия США не получится
У бывшего главы Клинского района суд изъял имущество на девять миллиардов рублей
Анатолий Артамонов: «Каждый муниципалитет должен иметь площадку для сбора мусора»
Космонавт рассказал об отказе коллектора двигателя при возвращении «Союза МС-11» с МКС
Путин поручил оказать помощь пострадавшим от паводков до наступления холодов
Спортивный врач: Кокорин и Мамаев не могли так быстро растерять свои навыки
В МИД России вызвали временного поверенного в делах КНДР из-за нападения на пограничников в Японском море
Киевский суд арестовал один из главных активов Порошенко
Дерипаска подал в суд на The Telegraph, The Daily Times и The Nation из-за персональных американских санкций
Анатолий Артамонов призвал калужан поддержать природоохранные акции в честь Дня чистоты