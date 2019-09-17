Колосков: Я верю в искреннее желание клубов заключить контракт с Мамаевым

СЕГОДНЯ 17:44 2019-09-17T17:44:20+03:00

Спортивный эксперт считает, что футболист без работы не останется

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Павел Мамаев скоро вернется к своей футбольной карьере. Такое мнение выразил почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков. Он выразил уверенность, что многие клубы захотят пригласить спортсмена к себе.

«Они нарасхват. Без работы не останутся. Их потенциал пока не исчерпан. Я верю в искреннее желание клубов заключить контракт с Мамаевым», - цитирует эксперта RT.

Кроме того, Колосков добавил, что проблемы с внесением Кокорина в заявку «Зенита» возникли из-за недоразумения.

«Думаю, что проблемы с внесением Кокорина в заявку «Зенита» возникли из-за недостаточной информированности наших спортивных чиновников. Они впервые столкнулись с тем, что игрок РПЛ сидит в тюрьме, а с ним надо подписывать трудовое соглашение», — добавил президент РФС.

Ранее сайт KP.Ru писал, что Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО. Спортивный врач Юрий Васильков выразил предположение, что спортсмены полностью вернут форму уже через три-четыре месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU