«Надо включать новые силы»: Лукашенко сообщил, что решить конфликт на Украине без участия США не получится

СЕГОДНЯ 17:47 2019-09-17T17:50:52+03:00

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Во время встречи с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам президент Белоруссии заявил, что решить конфликт в Украине без участия американцев не удастся. Хейл прилетел в Белоруссию с рабочим визитом на два дня. В числе вопросов, которые он обсудил с белорусским лидером – стабилизация ситуации в Европе. По мнению Лукашенко, особое внимание США должны обратить на Восточную Европу, в частности – на Украину:

- Я абсолютно убежден на сегодняшний день, что без участия США этот конфликт урегулировать не получится, - сказал Лукашенко. - США могли бы способствовать урегулированию этого конфликта, - приводит слова Лукашенко «ТАСС».

«Азбука дипломатии» в том и заключается, подчеркнул президент Белоруссии, что если переговорщики не могут прийти к компромиссу, то «должны включаться новые силы».

Сайт kp.ru писал, что Александр Лукашенко раскритиковал США за нападки на Турцию.

ИСТОЧНИК KP.RU