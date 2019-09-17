2019-09-17T17:50:52+03:00
Политика

«Надо включать новые силы»: Лукашенко сообщил, что решить конфликт на Украине без участия США не получится

Президент Белоруссии встретился с заместителем госсекретаря США по политическим делам Дэвидом Хейлом
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию на УкраинеАлександр Лукашенко прокомментировал ситуацию на УкраинеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Во время встречи с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам президент Белоруссии заявил, что решить конфликт в Украине без участия американцев не удастся. Хейл прилетел в Белоруссию с рабочим визитом на два дня. В числе вопросов, которые он обсудил с белорусским лидером – стабилизация ситуации в Европе. По мнению Лукашенко, особое внимание США должны обратить на Восточную Европу, в частности – на Украину:

- Я абсолютно убежден на сегодняшний день, что без участия США этот конфликт урегулировать не получится, - сказал Лукашенко. - США могли бы способствовать урегулированию этого конфликта, - приводит слова Лукашенко «ТАСС».

«Азбука дипломатии» в том и заключается, подчеркнул президент Белоруссии, что если переговорщики не могут прийти к компромиссу, то «должны включаться новые силы».

Сайт kp.ru писал, что Александр Лукашенко раскритиковал США за нападки на Турцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Афганистане террорист-смертник подорвал себя в центре Кабула: погибли 22 человека
Дважды победивший рак мужчина выиграл в лотерею 4,6 миллиона долларов
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО в небе над морем
Колосков: Я верю в искреннее желание клубов заключить контракт с Мамаевым
У бывшего главы Клинского района суд изъял имущество на девять миллиардов рублей
Анатолий Артамонов: «Каждый муниципалитет должен иметь площадку для сбора мусора»
Космонавт рассказал об отказе коллектора двигателя при возвращении «Союза МС-11» с МКС
Путин поручил оказать помощь пострадавшим от паводков до наступления холодов
Спортивный врач: Кокорин и Мамаев не могли так быстро растерять свои навыки
В МИД России вызвали временного поверенного в делах КНДР из-за нападения на пограничников в Японском море
Киевский суд арестовал один из главных активов Порошенко
Дерипаска подал в суд на The Telegraph, The Daily Times и The Nation из-за персональных американских санкций
Анатолий Артамонов призвал калужан поддержать природоохранные акции в честь Дня чистоты