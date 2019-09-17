2019-09-17T18:06:09+03:00
В мире

ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО в небе над морем

Американские военные сообщают, что объекты выполняли маневры, на которые не способно ни одно из современных авиационных изобретений
Юлия САЛЬНИКОВА
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Объект зависал в воздухе, а потом исчезал с радаровОбъект зависал в воздухе, а потом исчезал с радаровФото: Кадр видео
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Три онлайн видео с изображением неопознанных летающих объектов, опубликованные в СМИ в 2004 и 2015 годах, являются подлинными. Об этом со ссылкой на ВМС США пишет издание Popular Mechanics. Ролики не предназначались для публикации, каким образом кадры попали в распоряжение «The New York Times», не уточняют.

Видеосюжетам дали названия «FLIR1», «Gimbal» и «GoFast». В каждом из них НЛО попадаются в зоне движения самолетов ВМС.

Первый ролик снят в 2004 году в небе над морем в Калифорнии. Запись сделали пилоты с авианосца USS Nimitz . В видеороликах летные экипажи громко обсуждают, что это за объекты и откуда они взялись. В 2015 году объект, который совершал сложные авиационные маневры, обнаружили у восточного побережья США.

В ВМС сообщают, что подобные «трюки» в воздухе не может исполнить ни один из существующих ныне самолетов.

- Объекты внезапно появились на высоте 80 000 футов, затем летели к морю, в конце концов зависали на высоте 20 000 футов. В итоге они либо выпали из радиолокационного диапазона, либо стреляли прямо назад, - пишет о встрече военных с НЛО «The New York Times».

ИСТОЧНИК KP.RU

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