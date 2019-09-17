Дважды победивший рак мужчина выиграл в лотерею 4,6 миллиона долларов

СЕГОДНЯ 18:27 2019-09-17T18:27:47+03:00

Американец взял джекпот в день, когда жена забыла пожелать ему удачи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Победивший рак дважды американец победил еще и в лотерее. Житель штата Орегон Стю Макдоналд взял джекпот в размере 4,6 миллиона долларов – это 293 миллиона в рублевом эквиваленте. Причиной такого неожиданного богатства американец считает свою жену.

В семье Макдоналд была традиция – каждую неделю покупать по лотерейному билету. Супруга Стю доверяла проверять лотерею супругу. Клаудиа каждый раз желал ему удачи, а в этот раз забыла. В тот день ее супруг стал миллионером.

- Я очень везучий. Я дважды поборол рак, а теперь такое. Это невероятно, -сказал журналистам KTVZ.com победитель лотереи.

О победе счастливчик, конечно, рассказал семье. Но так поступают не все обладатели джекпота. Например, в этом году житель Канады выиграл 60 миллионов долларов и почти год держал это в тайне от супруги и трех детей. Трудоголик боялся, что из-за богатства супруга потеряет голову и желание работать.

ИСТОЧНИК KP.RU