На Люка Бессона подали в суд из-за отказа убивать оленей в имении

СЕГОДНЯ 19:19 2019-09-17T19:25:07+03:00

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Известный режиссер Люк Бессон попал под суд из-за отказа убивать оленей в своем имении. Икс подала Охотничья федерация департамента Орн, которая хочет взыскать с Бессона 120 тысяч евро. Как пишет газета Le Parisien, охотники возмущены тем, что режиссер отказывается сокращать популяцию диких оленей. Рост численности животных по их мнению наносит ущерб сельскохозяйственным угодьям, расположенным по соседству.

Территория, на которой живут олени, принадлежит Бессону около 15 лет. Площадь участка, половину которого занимает лес, свыше 160 гектар. Режиссер является противником убийства животных, потому олени чувствуют себя вольготно в его лесу. В 2019 году их численность достигла сотни особей.

Охотники говорят, что звездный режиссер способствует бесконтрольному размножению животных. Олени не боятся людей и выходят на поля, поедая кукурузу и пшеницу. Так происходит с 2012 года. Ущерб составил около 120 тысяч евро, убытки Охотничья федерация теперь хочет возместить через суд с Люка Бессона.

ИСТОЧНИК KP.RU