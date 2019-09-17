Трамп назвал имена пятерых кандидатов на пост советника по нацбезопасности

СЕГОДНЯ 23:04 2019-09-17T23:05:53+03:00

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Дональд Трамп сообщил журналистам, что на пост советника президента по нацбезопасности рассматривает пять кандидатов. Раньше эту должность занимал Джон Болтон. Трамп попросил его уйти неделю назад – сказались разногласия Болтона с другими сотрудниками администрации Президента США. Трамп объяснил, что прежний советник совершил «крупные ошибки», среди которых позиция Болтона по санкциям против Ирана.

Имя нового советника глава Белого дома обещал назвать на этой неделе. Во вторник 17 сентября Трамп сообщил, что кандидатов пять: посланник президента США по вопросам заложников Роберт О'Брайан, генерал-майор Рикки Уодделл, замминистра энергетики США по вопросам ядерной безопасности Лиса Гордон-Хэгерти, бывший глава аппарата советника по нацбезопасности Фредерик Фляйц и советник по нацбезопасности вице-президента США генерал-лейтенант в отставке Кейт Келлогг, - приводит список РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU