2019-09-18T02:15:04+03:00
Политика

Председатель ГА ООН призвал улучшить жизнь людей во всем мире

Мухаммад-Банде убежден, что Генассамблея должна удвоить усилия для процветания человечества
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Новый председатель Генассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-БандеНовый председатель Генассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-БандеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Открывая первое пленарное заседание открывшейся в Нью-Йорке 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, новый председатель ГА Тиджани Мухаммад-Банде призвал глав государств и правительств направить свои усилия на то, чтобы улучшить жизнь людей во всем мире.

«Как самый репрезентативный орган ООН Генеральная Ассамблея должна удвоить усилия для достижения улучшения жизни всего человечества, мира, безопасности и устойчивого развития, особенно когда мы готовимся отметить 75-ю годовщину существования организации», - заявил нигерийский дипломат с трибуны Генассамблеи.

Он напомнил, что уже через неделю лидеры стран соберутся на общеполитические прения и «выскажутся по важнейшим темам, влияющим на жизнь всего человечества».

«Именно неделя высокого уровня станет дорожной картой для нашей работы в течение всей сессии», приводит его слова ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, Тиджани Мухаммад-Банде сменил на посту председателя Генассамблеи постпреда Эквадора в ООН Марию Фернанду Эспиносу Гарсес.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Митрополит Тихон (Шевкунов): «За уши ко Христу никого не привлечешь»
Митрополит Тихон (Шевкунов): за последние 10 лет молодежь стала меньше пить
Митрополит Тихон (Шевкунов) рассказал об антиалкогольном форуме в Пскове
Трамп пригрозил Китаю «самой жесткой» торговой сделкой в истории после выборов 2020 года
Трамп: Я предпочел бы не встречаться с Роухани
Выборы в Израиле: блок Ганца слегка опережает партию Нетаньяху
Трамп назвал имена пятерых кандидатов на пост советника по нацбезопасности
Сноуден назвал внешнюю политику России самой независимой в Европе
В Совфеде прокомментировали демарш украинской делегации на совещании ОБСЕ в Варшаве
Путин согласился обсудить предложения КПРФ по изменению избирательного законодательства
В Нью-Йорке продают на торгах особняк, в котором провел детство Дональд Трамп
Власти США подали иск против Эдварда Сноудена из-за его мемуаров «Permanent Record»
Медведев объявил о новой эпохе в российско-китайских отношениях
Российские Ту-160 над Балтикой сопровождали истребители пяти стран
Саудовская Аравия в полном объеме восстановила поставки нефти после атаки на НПЗ
В США седьмой человек умер от курений вейпов
Голубь «отомстил» политику, который борется с птицами в городе
Эксперты: Регионы могут решить проблему безопасности детей на дорогах, закупая обучающие мобильные лаборатории