Председатель ГА ООН призвал улучшить жизнь людей во всем мире

СЕГОДНЯ 00:57 2019-09-18T02:15:04+03:00

Мухаммад-Банде убежден, что Генассамблея должна удвоить усилия для процветания человечества

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Открывая первое пленарное заседание открывшейся в Нью-Йорке 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, новый председатель ГА Тиджани Мухаммад-Банде призвал глав государств и правительств направить свои усилия на то, чтобы улучшить жизнь людей во всем мире.

«Как самый репрезентативный орган ООН Генеральная Ассамблея должна удвоить усилия для достижения улучшения жизни всего человечества, мира, безопасности и устойчивого развития, особенно когда мы готовимся отметить 75-ю годовщину существования организации», - заявил нигерийский дипломат с трибуны Генассамблеи.

Он напомнил, что уже через неделю лидеры стран соберутся на общеполитические прения и «выскажутся по важнейшим темам, влияющим на жизнь всего человечества».

«Именно неделя высокого уровня станет дорожной картой для нашей работы в течение всей сессии», приводит его слова ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, Тиджани Мухаммад-Банде сменил на посту председателя Генассамблеи постпреда Эквадора в ООН Марию Фернанду Эспиносу Гарсес.

ИСТОЧНИК KP.RU