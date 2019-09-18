2019-09-18T03:41:32+03:00
Политика

Вице-спикера парламента Венесуэлы выпустят из-под стражи

Суд Боливарианской республики постановил немедленно освободить арестованного в мае Самбрано
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Эдгар СамбраноЭдгар СамбраноФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Верховный суд Венесуэлы во вторник, 17 сентября, вынес решение об освобождении из-под стражи арестованного 9 мая соратника лидера местной оппозиции Хуана Гуаидо – вице-спикера парламента страны Эдгара Самбрано.

В постановлении суда говорится, что «Эдгара Хосе Самбрано Рамиреса, в отношении которого продолжается уголовное дело за предполагаемые вопиющие преступления, угрожающие венесуэльскому государству», надлежит «немедленно освободить», передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Хуан Гуаидо, в январе провозгласивший себя «временным президентом» страны, предпринял попытку государственного переворота. 30 апреля Гуаидо собрал своих сторонников перед военной базой «Карлота» в Каракасе, призвав народ и армию Венесуэлы завершить так называемую операцию «Свобода». Он заявил, что 1 мая состоится акция протеста, которая станет «самым многочисленным маршем в истории страны». Ее итогом должен стать захват власти.

В итоге по стране прошли масштабные антиправительственные выступления, манифестанты вступали в стычки с силовиками, пострадали десятки людей. Однако захватить власть в Боливарианской республике сторонникам Гуаидо не удалось, попытка госпереворота провалилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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