2019-09-18T05:22:08+03:00
Политика

Трамп назвал свое решение отказаться от удара по Ирану «проявлением силы»

Речь идет об июньских событиях, когда президент США остановил атаку в ответ на сбитый иранскими ВС американский беспилотник
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Глава Белого дома Дональд Трамп ответил всем, кто счел слабостью его решение не отвечать Ирану ракетным ударом на ликвидацию американского беспилотника.

Поводом вспомнить июньские события стало заявление сенатора-республиканца Линдси Грэма, который считает, что Тегеран тогда расценил отказ от «мести» за сбитый дрон как «проявление слабости», а теперь, по его мнению, президент США должен отдать приказ военным нанести удар по нефтеперерабатывающим заводам Ирана. В качестве ответа за атаку на НПЗ Саудовской Аравии.

«Нет, Линдси, это было проявлением силы, которое некоторые люди просто не понимают!» - написал Трамп на своей странице в Twitter, комментируя призыв однопартийца.

Напомним, после того, как иранские военные сбили американский беспилотник, что Трамп назвал «очень большой ошибкой», он отдал приказ нанести ракетные удары по Ирану, но вскоре передумал и отозвал его за 10 минут до запланированной атаки.

Как писал сайт kp.ru, накануне вице-президент США Майк Пенс заявил, что американские военные перешли в положение боевой готовности и могут в любой момент нанести удар по иранским нефтяным объектам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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