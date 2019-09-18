Трамп назвал свое решение отказаться от удара по Ирану «проявлением силы»
Глава Белого дома Дональд Трамп ответил всем, кто счел слабостью его решение не отвечать Ирану ракетным ударом на ликвидацию американского беспилотника.
Поводом вспомнить июньские события стало заявление сенатора-республиканца Линдси Грэма, который считает, что Тегеран тогда расценил отказ от «мести» за сбитый дрон как «проявление слабости», а теперь, по его мнению, президент США должен отдать приказ военным нанести удар по нефтеперерабатывающим заводам Ирана. В качестве ответа за атаку на НПЗ Саудовской Аравии.
«Нет, Линдси, это было проявлением силы, которое некоторые люди просто не понимают!» - написал Трамп на своей странице в Twitter, комментируя призыв однопартийца.
Напомним, после того, как иранские военные сбили американский беспилотник, что Трамп назвал «очень большой ошибкой», он отдал приказ нанести ракетные удары по Ирану, но вскоре передумал и отозвал его за 10 минут до запланированной атаки.
Как писал сайт kp.ru, накануне вице-президент США Майк Пенс заявил, что американские военные перешли в положение боевой готовности и могут в любой момент нанести удар по иранским нефтяным объектам.
ИСТОЧНИК KP.RU