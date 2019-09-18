В России рассказали о ракете с «недостижимой дальностью» действия

СЕГОДНЯ 07:32 2019-09-18T07:32:53+03:00

Ту-160 переносит в своих грузовых отсеках 12 крылатых ракет большой дальности Х-55СМ, Х-555 и Х-101 с ядерными зарядами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Дальность действия ракеты воздушного базирования «Х-101» не достижима ни для одного из конкурентов. Так гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов прокомментировал вопрос о том, каким будет ответ на испытание Вашингтоном новой ракеты дальностью до тысячи километров.

«Дальность действия нашей ракеты Х-101 пока недостижима ни для одного нашего конкурента. Но если мы можем летать на такие расстояния, значит, у нас есть технические возможности значительно улучшить эти ТТХ», - сказал он в интервью "Военно-промышленному курьеру".

Обносов подчеркнул, что Россия «законопослушная страна» и система ограничений связана с международными обязательствами и жестко контролируется. Разработчик добавил, что во всех вопросах военно-политического руководства «нельзя бросаться в крайности и очередную гонку вооружений».

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости разрабатывать ответ Соединенным Штатам после их испытаний ракет РСМД. Российский лидер сообщил, что это потребует времени, но уже сейчас американские ракеты могут «надёжно парироваться уже существующими средствами», такими как ракетами воздушного базирования «Х-101» и «Кинжал».

ИСТОЧНИК KP.RU