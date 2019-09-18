Главный вход в отель Trump Plaza протаранила машина

СЕГОДНЯ 08:37 2019-09-18T08:39:21+03:00

Полиция считает, что водитель влетевшего в вестибюль автомобиля врезался в высотку не специально [фото]

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Вечером во вторник, 17 сентября, в американском городе Нью-Рошелл (штат Нью-Йорк) случилось необычное ДТП: автомобиль на полном ходу протаранил парадный вход в 40-этажное здания отеля Trump Plaza и остановился в вестибюле.

К счастью, обошлось без жертв. Пострадал один человек, находившийся в помещении. Он получил не опасные для жизни травмы и был доставлен в больницу, передает агентство Reuters.

Машина в вестибюле отеля Trump PlazaФото: REUTERS

На месте работают сотрудники полиции, они выясняют все обстоятельства произошедшего. По предварительной версии правоохранителей, водитель машины врезался в высотку не специально. Пока ничто не указывает на то, что мужчина за рулем действовал преднамеренно. Теперь ему предстоит пройти тест на алкоголь и наркотики.

Стоит отметить, что это далеко не первый инцидент, связанный с небоскребами «имени Трампа». Например, в прошлом году дважды вспыхивал пожар в 58-этажной высотке Trump Tower в нью-йоркском районе Манхэттен – в январе и апреле. А в мае этого года сайт kp.ru писал о стрельбе возле отеля Trump International Beach Resort во Флориде. Тогда был убит мужчина и ранена женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU