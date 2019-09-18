Париж поможет Эр-Рияду в расследовании атак на НПЗ в Саудовской Аравии

СЕГОДНЯ 09:16 2019-09-18T09:16:41+03:00

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Французские эксперты примут участие в расследовании пожара на одном из крупнейших в мире НПЗ в Саудовской Аравии, который устроили с помощью десятков беспилотников. Соответствующие решение президент Франции Эмманюэль Макрон принял после переговоров с саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, которые состоялись во вторник, 17 сентября.

«В ответ на просьбу саудовских властей президент республики подтвердил наследному принцу, что будет направлена команда французских экспертов, которые примут участие в расследовании, призванном пролить свет на обстоятельства нападений 14 сентября и на то, кто за ними стоит», - говорится в сообщении администрации французского лидера.

Напомним, ранее, госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Иран в причастности к атакам на саудовские НПЗ. В свою очередь, министр иностранных дел Исламской Республики Аббаса Мусави назвал заявления бессмысленными и безосновательными. Позже Эр-Рияд пообещал доказать причастность Тегерана к нападению на свои нефтяные объекты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/732036" frameborder="0"></iframe> Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии.Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии

ИСТОЧНИК KP.RU