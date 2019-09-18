2019-09-18T09:48:23+03:00
Общество

Эксперты Роскачества рассказали, как не ошибиться при выборе белого вина

В организации отметили, что между «качественным» и «дорогим» напитком не стоит ставить знак равенства
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Эксперты Роскачества рассказали, как не ошибиться при выборе белого винаЭксперты Роскачества рассказали, как не ошибиться при выборе белого винаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Белые вина приобретают все большую популярность в России, как у женщин, так и мужчин. Об этом сообщили эксперты Роскачества, которые дали советы по выбору качественного белого вина после аудита винодельческих хозяйств юга нашей страны.

Специалисты отметили цена напитка не всегда является признаком качества. В сообщении организации говорится, что достаточно высокую оценку получили ряд вин в категории до 500 рублей.

«Между “качественным” и “дорогим” не стоит ставить знак равенства», – сообщил заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

Эксперты посоветовали обращать внимание на стеклянную бутылку, поскольку в пакетах часто продается не вино, а винные напитки. Что касается происхождения, Роскачество советует выбирать отечественные вина из винограда, выращенного в России. При этом не стоит отмечать присутствие в названии вина обозначений «крымское» или «кубанское», поскольку не является «пропиской» вина.

Роскачество советует обратить внимание на урожай 2018 года и не обходить стороной отечественные вина крымских сортов «Кокур белый» или донской автохтон «Сибирьковый».

«Этой осенью 2019-го до полок торговых сетей уже добралось немало недорогих белых российских вин урожая 2018 года. На них и стоит остановить свой выбор», - сообщает заместитель руководителя организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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