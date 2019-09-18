В Совфеде оценили слова главы МИД Украины о тяжести западных санкций против России

СЕГОДНЯ 10:37 2019-09-18T10:37:45+03:00

Тимофеева заявила, что ограничения действительно заставляют россиян «двигаться в правильном направлении», развивая свой внутренний потенциал

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Западные санкции действительно заставили Россию двигаться «в правильном направлении» и стали катализатором, который заставил развивать собственные ресурсы и обеспечивать прорыв нашей стране. Таким образом член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Ольга Тимофеева прокомментировала слова министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко

«Если господин Пристайко имел в виду, что санкции Запада заставляют Россию двигаться «в правильном направлении» - что Россия начинает развивать свой внутренний потенциал и внутренний рынок, то могу сказать, что он абсолютно прав.», - передает RT слова сенатора.

Тимофеева отметила, что украинский политик «естественно не это имел в виду», а настаивал на том, чтобы ограничения продолжались для «встраивания» России в политику, нужную Западу.

«В этом отношении он глубоко заблуждается, этого не будет. Как суверенное государство мы сами определяем своё будущее и своё развитие», - подчеркнула политик.

Как писал сайт kp.ru, глава украинского внешнеполитического ведомства заявил, что Западу все сложнее поддерживать санкции против России, но их ограничительные меры приносят «пользу» Украине и наносят вред российской экономике, «побуждая россиян двигаться в правильном направлении».

ИСТОЧНИК KP.RU