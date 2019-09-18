Индийцу удалили 10-сантиметровый «рог дьявола»
Медики из Индии удалили местному жителю «рог дьявола». Новообразование росло на голове у 74-летнего Шьяма Лал Ядава почти пять лет.
Уникальную операцию провели в индийском городе Сагар. Местный фермер признался, что заметил шишку на голове после травмы. Сначала был уверен, что это последствия ушиба и все пройдет само. Первые пару лет нарост удавалось прикрыть волосом, но потом «рог» становился все больше и больше.
В итоге в момент обращения к врачам нарост был в высоту 10 сантиметров, пишет Mirror.
Нейрохирурги приняли решение удалить «дьявольский рог». Операция прошла успешно, а биопсия показала, что новообразование доброкачественное.
По словам врачей, нарост состоял из кератина, который также содержится в волосах и ногтях.
А вот назвать точные причины появления «рога» медики затрудняются. Основная версия развития – солнечная радиация, пишет газета "Известия".
На голове у индийца вырос "рог дьявола".Видео: YouTube/Churulazhiyatha Rahasyangal
ИСТОЧНИК KP.RU