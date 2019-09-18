Индийцу удалили 10-сантиметровый «рог дьявола»

СЕГОДНЯ 10:56 2019-09-18T10:56:49+03:00

На голове у индийца медики удалили 10-сантиметровый "рог дьявола". ФОТО: кадр с видео

Новобразование росло почти десять лет [видео]

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Медики из Индии удалили местному жителю «рог дьявола». Новообразование росло на голове у 74-летнего Шьяма Лал Ядава почти пять лет.

Уникальную операцию провели в индийском городе Сагар. Местный фермер признался, что заметил шишку на голове после травмы. Сначала был уверен, что это последствия ушиба и все пройдет само. Первые пару лет нарост удавалось прикрыть волосом, но потом «рог» становился все больше и больше.

В итоге в момент обращения к врачам нарост был в высоту 10 сантиметров, пишет Mirror.

Нейрохирурги приняли решение удалить «дьявольский рог». Операция прошла успешно, а биопсия показала, что новообразование доброкачественное.

По словам врачей, нарост состоял из кератина, который также содержится в волосах и ногтях.

А вот назвать точные причины появления «рога» медики затрудняются. Основная версия развития – солнечная радиация, пишет газета "Известия".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/732697" frameborder="0"></iframe> На голове у индийца вырос "рог дьявола".Видео: YouTube/Churulazhiyatha Rahasyangal

ИСТОЧНИК KP.RU