2019-09-18T11:01:02+03:00
В мире

Тегеран «категорически» отверг причастность к атакам в Саудовской Аравии

Президент Ирана обвинил коалицию Вашингтон и Эр-Рияд в разжигании конфликта в регионе
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Тегеран «категорически» отверг причастность к атакам в Саудовской АравииТегеран «категорически» отверг причастность к атакам в Саудовской АравииФото: REUTERS
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Заявления о причастности к атакам на НПЗ в Саудовской Аравии являются домыслами, которые не принесут никакого результата. Соответствующие заявление сделал министр обороны Исламской республики Амир Хатами.

«Обвинения против Ирана полностью отвергаются, подобные домыслы не принесут никакого результата», - процитировал слова главы иранского Минобороны телеканал Al Mayadeen.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что коалиция США и Саудовской Аравии разжигают конфликт на Ближнем Востоке и подчеркнул, что Тегеран не хочет столкновений в регионе.

Напомним, ранее, госсекретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео обвинил Иран в нападении на саудовские нефтяные объекты. Позже Эр-Рияд заявил, что будет опираться на информацию Вашингтона и пообещал доказать причастность Тегерана к атакам на свои НПЗ. В свою очередь, глава МИД Исламской Республики Аббаса Мусави назвал все заявления США бессмысленными и безосновательными.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии.Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии

ИСТОЧНИК KP.RU

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