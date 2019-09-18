Тегеран «категорически» отверг причастность к атакам в Саудовской Аравии
Заявления о причастности к атакам на НПЗ в Саудовской Аравии являются домыслами, которые не принесут никакого результата. Соответствующие заявление сделал министр обороны Исламской республики Амир Хатами.
«Обвинения против Ирана полностью отвергаются, подобные домыслы не принесут никакого результата», - процитировал слова главы иранского Минобороны телеканал Al Mayadeen.
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что коалиция США и Саудовской Аравии разжигают конфликт на Ближнем Востоке и подчеркнул, что Тегеран не хочет столкновений в регионе.
Напомним, ранее, госсекретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео обвинил Иран в нападении на саудовские нефтяные объекты. Позже Эр-Рияд заявил, что будет опираться на информацию Вашингтона и пообещал доказать причастность Тегерана к атакам на свои НПЗ. В свою очередь, глава МИД Исламской Республики Аббаса Мусави назвал все заявления США бессмысленными и безосновательными.
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии.Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
ИСТОЧНИК KP.RU