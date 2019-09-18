Приговор Тверского суда Павлу Устинову был обжалован

СЕГОДНЯ 11:28 2019-09-18T11:28:51+03:00

Ранее российский актер был осужден на 3,5 года за нападение на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции в Москве

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Защита осужденного за нападение на бойца ОМОН на акции в Москве российского артиста Павла Устинова обжаловала приговор Тверского суда.

Об этом заявил адвокат актера, Дмитрий Чешков.

- Да, сегодня утром подана апелляционная жалоба. С учетом такого темпа, на следующей неделе назначат судебное заседание. О нем уведомляют заранее, и информация дальше появится в общем доступе на сайте суда, - отметил Чешков в эфире Радио "Комсомольская правда".

Напомним, ранее Павел Устинов был осужден на 3,5 года за нападение на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что актера Павла Устинова обвинили в том, что при его задержании во время несанкционированного митинга один из силовиков вывихнул плечо. По этой причине суд приговорил Устинова к 3,5 годам колонии. В Сети этот инцидент вызвал бурную реакцию. Представили политики, шоу-бизнеса встали на защиту, по их мнению, невиновного Устинова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/732651" frameborder="0"></iframe> Задержание Павла Устинова.

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ИСТОЧНИК KP.RU