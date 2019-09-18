Эксперт рассказал о характеристиках Х-101
X-101 является ракетой воздушного базирования, она запускается с самолетов. Об этом рассказал начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России в 2007-2009 годах, полковник Сергей Хатылев. Эксперт раскрыл характеристики ракеты, дальность которой является недостижимой для конкурентов.
«Это ракета воздушного базирования, запускается с самолета, дальность – более 1000 км. Все последние достижения в области использования ракет воздушного базирования там применены. Она может уничтожать не только все существующие цели, но и все перспективные на 3-5 лет», - цитирует Хатылева ИА НСН.
Эксперт добавил, что эта ракета относится к пятому поколению. Он подчеркнул, что, например, у США техника имеет весьма ограниченные траектории, поэтому Х-101 находится за гранью существующих сегодня комплексов.
Ранее гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов заявил, что ракета дальностью до тысячи километров, которую недавно испытали в США, не сравнима с российской X-101, передает сайт телеканала «Звезда».
ИСТОЧНИК KP.RU