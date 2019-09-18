2019-09-18T11:33:41+03:00
Политика

Эксперт рассказал о характеристиках Х-101

Ракета с «недостижимой дальностью» не имеет конкурентов в мире
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ту-160 переносит в своих грузовых отсеках 12 крылатых ракет большой дальности Х-55СМ, Х-555 и Х-101 с ядерными зарядамиТу-160 переносит в своих грузовых отсеках 12 крылатых ракет большой дальности Х-55СМ, Х-555 и Х-101 с ядерными зарядамиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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X-101 является ракетой воздушного базирования, она запускается с самолетов. Об этом рассказал начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России в 2007-2009 годах, полковник Сергей Хатылев. Эксперт раскрыл характеристики ракеты, дальность которой является недостижимой для конкурентов.

«Это ракета воздушного базирования, запускается с самолета, дальность – более 1000 км. Все последние достижения в области использования ракет воздушного базирования там применены. Она может уничтожать не только все существующие цели, но и все перспективные на 3-5 лет», - цитирует Хатылева ИА НСН.

Эксперт добавил, что эта ракета относится к пятому поколению. Он подчеркнул, что, например, у США техника имеет весьма ограниченные траектории, поэтому Х-101 находится за гранью существующих сегодня комплексов.

Ранее гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов заявил, что ракета дальностью до тысячи километров, которую недавно испытали в США, не сравнима с российской X-101, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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