2019-09-18T12:11:29+03:00
Общество

Комитет Госдумы одобрил новые ограничения на продажу спиртного

Нижней палате парламента рекомендовали принять в первом чтении законопроект о запрете продажи алкоголя в маленьких кафе в многоквартирных домах
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Комитет Госдумы одобрил новые ограничения на продажу спиртногоКомитет Госдумы одобрил новые ограничения на продажу спиртногоФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента одобрить в первом чтении законопроект о запрете торговли алкогольными напитками в увеселительных заведениях на первых этажах или во дворах многоквартирных домов.

Как писал сайт kp.ru, в предложенном проекте закона указано, что торговля спиртным запрещается в помещении, если площадь зала обслуживания меньше 20 квадратных метров. В пояснительной записке к документу сообщается, что инициатива вызвана «необходимостью обеспечения общественного порядка и прав граждан на тишину и отдых в местах проживания».

Ранее, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин предложил передать данный вопрос регионам или даже муниципальным образованиям. Он уточнил, что алкоголь бывает разной крепости, а в некоторых местах нет помещений, кроме жилых домов, для проведения банкетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эксперт оценил возможность списывать банкротам долги по штрафам ГИБДД
Минстрой будет собирать жалобы пострадавших от подтоплений
В России рассказали об уровне дохода для комфортной жизни на пенсии
Отцу Бритни Спирс простили издевательство над внуками
Американка установила рекорд, переплыв Ла-Манш 4 раза подряд
В Москве бомж угнал у местного жителя BMW
Первая встреча огромного питбуля и маленького котенка растрогала пользователей
Эксперт рассказал о характеристиках Х-101
Приговор Тверского суда Павлу Устинову был обжалован
Порошенко вновь не пришел на допрос в Госбюро расследований Украины
На Ямайке молния ударила в футболистов во время матча
Тегеран «категорически» отверг причастность к атакам в Саудовской Аравии
В Москве двое неизвестных с оружием ворвались в квартиру и избили 17-летнего подростка
Индийцу удалили 10-сантиметровый «рог дьявола»