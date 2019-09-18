Комитет Госдумы одобрил новые ограничения на продажу спиртного

СЕГОДНЯ 12:11 2019-09-18T12:11:29+03:00

Нижней палате парламента рекомендовали принять в первом чтении законопроект о запрете продажи алкоголя в маленьких кафе в многоквартирных домах

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Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента одобрить в первом чтении законопроект о запрете торговли алкогольными напитками в увеселительных заведениях на первых этажах или во дворах многоквартирных домов.

Как писал сайт kp.ru, в предложенном проекте закона указано, что торговля спиртным запрещается в помещении, если площадь зала обслуживания меньше 20 квадратных метров. В пояснительной записке к документу сообщается, что инициатива вызвана «необходимостью обеспечения общественного порядка и прав граждан на тишину и отдых в местах проживания».

Ранее, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин предложил передать данный вопрос регионам или даже муниципальным образованиям. Он уточнил, что алкоголь бывает разной крепости, а в некоторых местах нет помещений, кроме жилых домов, для проведения банкетов.

ИСТОЧНИК KP.RU