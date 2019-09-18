В Москве бомж угнал у местного жителя BMW

СЕГОДНЯ 11:46 2019-09-18T11:59:05+03:00

По словам источник, материальный ущерб составил более 300 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

В Москве в полицию обратился местный житель с жалобой, что накануне неизвестный угнал его автомобиль BMW с парковки у дома и скрылся в неизвестном направлении.

Позже сотрудники полиции выяснили, что накануне под предлогом осмотра перед покупкой принадлежащей пострадавшему автомобиля, двое неизвестных кавказской внешности открыто похитили авто.

Для розыска преступников был объявлен план "Перехват". Спустя несколько часов украденный автомобиль был задержан под управлением мужчины без определенного места жительства.

Преступника доставили в отделение полиции для дальнейшего расследования инцидента.

По предварительным данным, сумма материального ущерба составила 340 тысяч рублей, сообщили kp.ru собственные источники.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Москве у безработного угнали иномарку за 5 млн рублей. Владелец машины сам обратился в полицию. 44-летний мужчина рассказал, что оставил свой автомобиль BMW около дома 4 сентября. А 8 сентября машину уже не было на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU