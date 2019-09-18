2019-09-18T12:30:48+03:00
Экономика

В России рассказали об уровне дохода для комфортной жизни на пенсии

Самостоятельные накопления позволяют меньше экономить после окончания трудовой деятельности
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В России рассказали об уровне дохода для комфортной жизни на пенсииВ России рассказали об уровне дохода для комфортной жизни на пенсииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Обеспечить комфортный уровень жизни после выхода на пенсию россияне можно, сохранив по окончании трудовой деятельности доход на уровне 80-100% от заработной платы. Об этом сообщил НПФ Сбербанка по результатам исследования трат россиян на пенсии.

Проведенный НПФ опрос показал, что самостоятельные накопления позволяют меньше экономить после выхода на пенсию. Лишь четверть таких пенсионеров отказывается от развлечений и активного досуга.

НПФ сообщает, что средний уровень дохода российских пенсионеров составляет 25 тысяч рублей в месяц, а при самостоятельных накоплениях 34,5 тысячи рублей.

После окончании трудовой деятельности 19% клиентов НПФ сообщили, что продолжают путешествовать по России, а 11% - за рубеж. Более половины (60%) опрошенных отметили, что тратят на продукты питания меньше половины месячного дохода.

Однако большая часть клиентов НПФ (72%) сообщила, что на пенсии их доход сократился в 1,5 раза, а 64% респондента заявили, что им пришлось отказаться от крупных покупок, запланированных ранее.

Отметим, что накануне Минфин сообщил, о планах с января 2021 перейти на новую систему накопительных пенсий, которая будет формироваться за счет личного дохода граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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