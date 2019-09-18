2019-09-18T12:31:07+03:00
Общество

Минстрой будет собирать жалобы пострадавших от подтоплений

А губернаторы проблемных территорий лично пообщаются с жителями и оценят ситуацию на местах
Елена АКИМОВА
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Вопросами подтопленных территорий будет занимать МинстройВопросами подтопленных территорий будет занимать МинстройФото: Николай ТЕКАЛОВ
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Президент России озвучил поручение губернаторам на совещании по вопросам ликвидации последствий стихии на Дальнем Востоке, которое состоялось в Кризисном центре МЧС России. По словам Владимира Путина, несмотря на то, что пик паводка давно миновал, до сих пор остаются подтопленными десятки населенных пунктов, сотни жилых домов.

- В такой кризисной ситуации люди не должны оставаться один на один со своими проблемами – помощь должен получить каждый пострадавший, - подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства также отметил, что зачастую люди, потерявшие жилье и имущество в результате наводнения, сталкиваются с черствостью и формализмом по отношению к себе. А работа по ликвидации последствий стихии ведется не всегда оперативно и адекватно ситуации.

- Прошу глав регионов правильно инструктировать своих подчиненных, а также лично побывать в пострадавших районах, узнать у жителей, в чем они нуждаются, - добавил Путин.

Одним из самых острых в настоящее время является вопрос предоставления жилья пострадавшим.

Координировать работу по ликвидации последствий наводнения поручено Министерству строительства и ЖКХ, чтобы освободить глав регионов от беготни по «правительственным кабинетам и коридорам».

На совещании также было озвучено, что пострадавшим от стихии на Дальнем Востоке направлено более 431 миллионов рублей из бюджетов различного уровня, сообщает газета "Известия".

Отметим, наводнение таких масштабов в регионе произошло впервые за 115 лет. Общая площадь затопленных территорий составила 8 миллионов квадратных километров, более 12 тысяч жилых домов оказались в зоне бедствия, еще порядка 3,7 тысячи дачных участков были подтоплены.

Наводнение в Иркутской области: итоги.Целые города ушли под воду в Иркутской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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