Минстрой будет собирать жалобы пострадавших от подтоплений
Президент России озвучил поручение губернаторам на совещании по вопросам ликвидации последствий стихии на Дальнем Востоке, которое состоялось в Кризисном центре МЧС России. По словам Владимира Путина, несмотря на то, что пик паводка давно миновал, до сих пор остаются подтопленными десятки населенных пунктов, сотни жилых домов.
- В такой кризисной ситуации люди не должны оставаться один на один со своими проблемами – помощь должен получить каждый пострадавший, - подчеркнул Владимир Путин.
Глава государства также отметил, что зачастую люди, потерявшие жилье и имущество в результате наводнения, сталкиваются с черствостью и формализмом по отношению к себе. А работа по ликвидации последствий стихии ведется не всегда оперативно и адекватно ситуации.
- Прошу глав регионов правильно инструктировать своих подчиненных, а также лично побывать в пострадавших районах, узнать у жителей, в чем они нуждаются, - добавил Путин.
Одним из самых острых в настоящее время является вопрос предоставления жилья пострадавшим.
Координировать работу по ликвидации последствий наводнения поручено Министерству строительства и ЖКХ, чтобы освободить глав регионов от беготни по «правительственным кабинетам и коридорам».
На совещании также было озвучено, что пострадавшим от стихии на Дальнем Востоке направлено более 431 миллионов рублей из бюджетов различного уровня, сообщает газета "Известия".
Отметим, наводнение таких масштабов в регионе произошло впервые за 115 лет. Общая площадь затопленных территорий составила 8 миллионов квадратных километров, более 12 тысяч жилых домов оказались в зоне бедствия, еще порядка 3,7 тысячи дачных участков были подтоплены.
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ИСТОЧНИК KP.RU