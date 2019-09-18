2019-09-18T13:37:42+03:00
Общество

Эксперты назвали профессии, которые первыми переведут на четырехдневку

Менее всего формат четырехдневной рабочей недели подходит профессиям в сфере транспорта, логистики, торговли, медицины и строительства
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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Среди таких специалистов – дизайнеры, программисты, копирайтеры и трейдерыСреди таких специалистов – дизайнеры, программисты, копирайтеры и трейдерыФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Дизайнеры, журналисты, IT-специалисты и рабочие автоматизированных производств могут первыми рассчитывать на переход на четырехдневную рабочую неделю, об этом рассказал эксперт в области трудоустройства.

Основным критерием, по которому можно разграничивать вероятность перехода представителей той или иной профессии на «четырехдневку», как считают эксперты, является возможность работать удаленно. Среди таких специалистов – дизайнеры, программисты, копирайтеры и трейдеры.

Также изменения в порядке труда, в случае реальных изменений на уровне трудового законодательства, коснется работников сферы искусства, развлечений и маркетинга.

"В них есть потенциал оптимизации процессов и повышения эффективности трудовой деятельности, в том числе за счет дальнейшего проникновения роботизации" – передает ТАСС предположения руководителя службы исследований компании HeadHunter Марии Игнатовой.

Однако, введение сокращенной на день рабочей недели обязательно должно предшествовать новым ограничениям в продаже алкоголя. В чем здесь логика, в интервью для сайта kp.ru рассказал экс-главсанврач и депутат Госдумы Генадий Онищенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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