Мещанский суд Москвы освободил Айдара Губайдулина из СИЗО

СЕГОДНЯ 13:14 2019-09-18T13:52:39+03:00

Также суд вернул прокурору данное дело о применении насилия к представителю власти

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В Москве Мещанский суд вернул прокурору дело о применении насилия к представителю власти во время митинга в Москве 27 июля в отношении Айдара Губайдулина.

Такое решение было принято в связи с несоответствием фабулы дела его фактическим обстоятельствам. Суд освободил Губайдулина из СИЗО под подписку о невыезде.

- Вернуть дело прокурору. Изменить обвиняемому меру пресечения на подписку о невыезде и запрет определенных действий, - огласила постановление судья.

Также она подчеркнула, что "из обвинительного заключения усматривается несоответствие предъявленного обвинения фактическим обстоятельствам дела".

Напомним, по версии СК, Губайдулин на акции протеста замахнулся пластиковой бутылкой на сотрудника Росгвардии. По словам его адвоката, мужчина вину не признал, но отметил, что "бросил пустую пластиковую бутылку в сторону полицейских, но ни в кого не попал, это не причинило и не могло причинить никому травм", пишет "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что приговор Тверского суда Павлу Устинову был обжалован. Ранее российский актер был осужден на 3,5 года за нападение на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU