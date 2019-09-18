Четыре военнослужащих РФ пострадали в результате нападения браконьеров из КНДР
В Следственном комитете РФ сообщили, что четыре сотрудника Погранслужбы ФСБ пострадали во время нападения экипажа шхуны КНДР, занимавшейся браконьерством в Японском море.
Отмечается, что один из пострадавших получил тяжелые огнестрельные ранения.
- Четверо сотрудников получили телесные повреждения различной степени тяжести, один из них - огнестрельное ранение, - заявили в СК РФ.
По факту случившегося Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.
- Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте СК возбуждено уголовное дело "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", - подчеркнули в СК, пишет "ТАСС".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что ФСБ рассказала о состоянии приморских пограничников, пострадавших в стычке с моряками КНДР. Несколько пограничников получили ранения различной степени тяжести, но состояние стабильное.
ИСТОЧНИК KP.RU