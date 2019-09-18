СЕГОДНЯ 13:19 2019-09-18T14:17:38+03:00

Четыре военнослужащих РФ пострадали в результате нападения браконьеров из КНДР Фото: Сергей ПЕТРОВ

В Следственном комитете заявили, что один из них получил огнестрельные ранения

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В Следственном комитете РФ сообщили, что четыре сотрудника Погранслужбы ФСБ пострадали во время нападения экипажа шхуны КНДР, занимавшейся браконьерством в Японском море.

Отмечается, что один из пострадавших получил тяжелые огнестрельные ранения.

- Четверо сотрудников получили телесные повреждения различной степени тяжести, один из них - огнестрельное ранение, - заявили в СК РФ.

По факту случившегося Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

- Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте СК возбуждено уголовное дело "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", - подчеркнули в СК, пишет "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что ФСБ рассказала о состоянии приморских пограничников, пострадавших в стычке с моряками КНДР. Несколько пограничников получили ранения различной степени тяжести, но состояние стабильное.

ИСТОЧНИК KP.RU