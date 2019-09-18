Адвокат рассказал о попытках ФСБ завербовать Сноудена

СЕГОДНЯ 13:26 2019-09-18T13:26:24+03:00

Бывший агент американской разведки не намерен сотрудничать ни с одной спецслужбой в мире

Изменить размер текста: A A

Федеральная Служба Безопасности России безуспешно пыталась завербовать бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена. Об этом рассказал его адвокат Анатолий Кучерена.

«Когда он прилетел, его попытались завербовать, но он отказался. Это его позиция - не сотрудничать ни с одной спецслужбой в мире», - цитируют РИА Новости слова адвоката экс-агента ЦРУ.

Кучера отметил, что до обсуждения конкретных условий сотрудничества с ФСБ разговор не дошел и Сноуден не рассказал своему адвокату о других попытках вербовки, несмотря на «достаточно доверительные отношения».

Отметим, что в своих мемуарах бывший сотрудник спецслужб США рассказал о том, что помогает ему сохранить свою анонимность в Москве. По его словам, перед выходом на улицу он всегда немного изменяет внешность: избавляется от бороды или надевает другие очки. Он также сообщил, что старается «не попасться на вездесущие видеорегистраторы».

ИСТОЧНИК KP.RU