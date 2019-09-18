Экономист объяснил, почему россияне стали меньше замечать кризис

СЕГОДНЯ 13:43 2019-09-18T13:43:21+03:00

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По данным фонда «Общественное мнение» доля россиян, которые считают, что в России «царит» экономический кризис, снизилась до 62% и стал минимальным за последние пять лет. Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов объяснил ситуацию тем, что в сознании граждан произошли некоторые изменения.

«В последние три года [в России — прим. ред.] идет экономическое оживление, которое положительно отразилось на потребительском рынке, и на рынке недвижимости, и на рынке труда, что уменьшает долю тех, кто говорит о кризисе», - цитирует Колташова ИА НСН.

Эксперт добавил, что если ситуация и дальше будет улучшаться, то продолжит расти и число тех, кто отрицает факт кризиса.

«Но все-таки потребуется коренной перелом в экономике, быстрый экономический рост, который изменит картину вообще. Только тогда большинство скажет, что кризиса нет», - считает экономист.

Ранее социологический опрос показал, что россияне стали меньше замечать экономический кризис. Однако среди тех, кто отмечает его влияние на жизнь назвали такие факторы как инфляцию, рост цен и тарифов, а также безработицу и повышение пенсионного возраста, пишет news.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU