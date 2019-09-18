СЕГОДНЯ 13:51 2019-09-18T13:51:18+03:00

Южная Осетия на три дня полностью закроет границу с Грузией Фото: Александр КОЦ

Решение принято в связи с празднованием Днем Республики с 18 сентября

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С 18 сентября Южная Осетия на три дня полностью закроет границу с Грузией в связи с празднованием Дня Республики. Об этом сообщил Комитет госбезопасности страны.

«В связи с проведением торжественных мероприятий, приуроченных ко Дню Республики Южная Осетия, с 20:00 мск 18 сентября до 06:00 мск 22 сентября планируется временное прекращение работы места пересечения государственной границы с Грузией "Переу" в Дзауском районе республики», - говорится в сообщении КГБ республики.

Отметим, что после обстрела беспилотников югоосетинских пограничников грузинскими силовиками на неопределенное время были закрыты два из трех пропускных пунктов на границе с Грузией.

Напомним, после инцидента с беспилотниками, комитет госбезопасности Южной Осетии сообщил Грузия наращивает военное присутствие на государственной границе и перебросила порядка 30 военных с оружием в Хашурский пограничный район.

ИСТОЧНИК KP.RU