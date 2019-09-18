Умер Фернандо Риксен: бывший полузащитник "Зенита" и сборной Нидерландов

СЕГОДНЯ 13:59 2019-09-18T14:42:38+03:00

Фернандо Риксен умер в возрасте 43 лет после продолжительной болезни

Изменить размер текста: A A

Экс - полузащитник петербургского ФК "Зенит" и сборной Нидерландов Фернандо Риксен, который в течение нескольких лет страдал от бокового амиотрофического склероза, скончался в возрасте 43 лет.

Футболист скончался в среду утром, 18 сентября, в Шотландии, где проходил лечение и реабилитацию.

Напомним, в 2013 году Риксену поставили страшный диагноз - боковой амиотрофический склероз. Болезнь является неизлечимой на данный момент, в среднем продолжительность жизни после обнаружения болезни составляет 3-5 лет.

- Сегодня утром не стало Фернандо Риксена. «Зенит» выражает глубокие соболезнования родным и близким экс-футболиста сине-бело-голубых, - говорится в Twitter футбольного клуба.

Спортсмен выступал за "Зенит" в 2006-2009 годах. В составе "Зенита" он стал чемпионом России (2007) и обладателем Суперкубка России (2008), Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU