Умер Фернандо Риксен: бывший полузащитник "Зенита" и сборной Нидерландов
Экс - полузащитник петербургского ФК "Зенит" и сборной Нидерландов Фернандо Риксен, который в течение нескольких лет страдал от бокового амиотрофического склероза, скончался в возрасте 43 лет.
Футболист скончался в среду утром, 18 сентября, в Шотландии, где проходил лечение и реабилитацию.
Напомним, в 2013 году Риксену поставили страшный диагноз - боковой амиотрофический склероз. Болезнь является неизлечимой на данный момент, в среднем продолжительность жизни после обнаружения болезни составляет 3-5 лет.
- Сегодня утром не стало Фернандо Риксена. «Зенит» выражает глубокие соболезнования родным и близким экс-футболиста сине-бело-голубых, - говорится в Twitter футбольного клуба.
Спортсмен выступал за "Зенит" в 2006-2009 годах. В составе "Зенита" он стал чемпионом России (2007) и обладателем Суперкубка России (2008), Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU