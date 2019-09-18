2019-09-18T14:11:58+03:00
Политика

Путин обсудил с саудовским наследным принцем атаку на НПЗ

Российский лидер и Аль Сауд выразили готовность к координации действий для стабилизации мировых цен на нефть
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин обсудил с саудовским наследным принцем атаку на НПЗПутин обсудил с саудовским наследным принцем атаку на НПЗФото: REUTERS
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В ходе телефонного разговора Владимир Путин обсудил с наследным принцем, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом ситуацию в связи с атакой на саудовский нефтеперерабатывающий завод, а также ход реализации сделки ОПЕК+. Об этом сообщили заявили в Кремле пресс-служба Кремля.

«Стороны обсудили ситуацию в связи с атакой на нефтеперерабатывающие предприятия в этой стране. А также выразили обоюдный настрой на продолжение тесной координации в целях стабилизации мировых цен на нефть», - говорится в сообщении пресс-службы.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин не обсуждал с Аль Саудом возможность поставок С-400.

Напомним,14 сентября произошел пожар на одном из крупнейших в мире НПЗ в Саудовской Аравии. Атаку устроили при помощи десятков беспилотников. Ответственность на себя взяли сторонники йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» - хуситы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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