Путин обсудил с саудовским наследным принцем атаку на НПЗ
В ходе телефонного разговора Владимир Путин обсудил с наследным принцем, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом ситуацию в связи с атакой на саудовский нефтеперерабатывающий завод, а также ход реализации сделки ОПЕК+. Об этом сообщили заявили в Кремле пресс-служба Кремля.
«Стороны обсудили ситуацию в связи с атакой на нефтеперерабатывающие предприятия в этой стране. А также выразили обоюдный настрой на продолжение тесной координации в целях стабилизации мировых цен на нефть», - говорится в сообщении пресс-службы.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин не обсуждал с Аль Саудом возможность поставок С-400.
Напомним,14 сентября произошел пожар на одном из крупнейших в мире НПЗ в Саудовской Аравии. Атаку устроили при помощи десятков беспилотников. Ответственность на себя взяли сторонники йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» - хуситы.
ИСТОЧНИК KP.RU