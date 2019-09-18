Криштиану Роналду хочет превзойти Месси по количеству Золотых Мячей

СЕГОДНЯ 14:32 2019-09-18T14:32:31+03:00

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Криштиану Роналду рассказал, что все-таки считает себя лучше Лионеля Месси и хочет доказать это, обойдя аргентинца по количеству Золотых Мячей.

«Месси – выдающийся игрок, он вошел в историю футбола, но я считаю, что должен получить шесть, семь или восемь «Золотых мячей», чтобы превзойти его. Я это заслуживаю», - цитирует португальца издание Mirror на своей странице в Твиттере.

Всего на текущий момент Роналду и Месси имеют по пять золотых мячей в карьере. В прошлом году по итогам голосования обладателем золотого мяча неожиданно стал Лука Модрич, Криштиану Роналду и Лионель Месси заняли 2-е и 3-е место соответственно. Ни один из форвардов на церемонию вручения наград не явился.

В этом году шансы на получение «Золотого Мяча» у Роналду еще меньше: с сенсационным выигрышем в Лиге Чемпионов, хорошим выступлением в Лиге Наций и Суперкубке УЕФА букмекеры ставят на то, что награду заберет Вирджилл Вандайк, а Криштиану Роналду получит или 2-е или 3-е место.

ИСТОЧНИК KP.RU