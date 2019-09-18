В Совфеде предположили последствия для Украины после интеграции России и Белоруссии

СЕГОДНЯ 14:47 2019-09-18T14:47:45+03:00

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Россия и Белоруссия обсуждают программу интеграции, не исключено, что она может быть утверждена до 8 декабря.

Планируется, что сотрудничество уплотнит связи между государствами, положительно скажется на экономической составляющей взаимодействия.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков позитивно оценил прилагаемые усилия и высказал сожаление, что Украина не участвует в данном процессе.

- Все, что позволит восстановить связь между бывшими республиками Советского Союза – это большой плюс. Жаль, что другие страны не принимают участие. Самая большая беда из-за этого на Украине. Первым делом это отражается на экономической составляющей, - комментирует ФАН сенатор.

Минск и Москва договорились о сотрудничестве в конце 2018 года. Соответствующие вопросы уже обсуждались на уровне глав государств. Не исключено, что в будущем в России и Белоруссии будет действовать единое законодательство.

У России и Белоруссии должны появиться:

- Единый Налоговый кодекс,

- общая таможенная политика,

- согласованная социальная политика со схожими соцгарантиями,

- взаимный единый доступ к госзакупкам,

- объединенный банковский надзор (но Центробанк у каждой страны останется свой),

- единый рынок нефти, газа и электроэнергии (его создание вызывает больше всего споров у переговорщиков, так как Белоруссия просит для себя внутренних российских цен на нефть и газ).

ИСТОЧНИК KP.RU