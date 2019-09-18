Более 160 граждан КНДР были задержаны за браконьерство на двух северокорейских шхунах
За браконьерство на двух шхунах, принадлежащих Северной Корее, задержаны более 160 граждан КНДР.
Среди них есть пострадавшие, им была оказана медицинская помощь.
При этом состояние четырех раненных российских пограничников удовлетворительное и не вызывает никаких опасений.
- Задержаны две рыболовные шхуны, 11 мотоботов, а также 161 гражданин КНДР. Среди иностранцев есть пострадавшие, которым оказана необходимая помощь, - сообщили в Центре общественных связей, пишет "ТАСС".
Также сообщается, что российские пограничники изъяли у задержанных запрещенные орудия лова, незаконно добытые морские биоресурсы.
- Нарушители доставляются в порт Находка для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения, - подытожили в ЦОС.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне стало известно о том, что в Японском море браконьеры ранили троих российских пограничников.
ИСТОЧНИК KP.RU