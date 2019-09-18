2019-09-18T15:31:22+03:00
В мире

Более 160 граждан КНДР были задержаны за браконьерство на двух северокорейских шхунах

Среди них есть пострадавшие, им оказана срочная медицинская помощь
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Более 160 граждан КНДР были задержаны за браконьерство на двух северокорейских шхунахБолее 160 граждан КНДР были задержаны за браконьерство на двух северокорейских шхунахФото: Нигина БЕРОЕВА
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За браконьерство на двух шхунах, принадлежащих Северной Корее, задержаны более 160 граждан КНДР.

Среди них есть пострадавшие, им была оказана медицинская помощь.

При этом состояние четырех раненных российских пограничников удовлетворительное и не вызывает никаких опасений.

- Задержаны две рыболовные шхуны, 11 мотоботов, а также 161 гражданин КНДР. Среди иностранцев есть пострадавшие, которым оказана необходимая помощь, - сообщили в Центре общественных связей, пишет "ТАСС".

Также сообщается, что российские пограничники изъяли у задержанных запрещенные орудия лова, незаконно добытые морские биоресурсы.

- Нарушители доставляются в порт Находка для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения, - подытожили в ЦОС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне стало известно о том, что в Японском море браконьеры ранили троих российских пограничников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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