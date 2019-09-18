Тариф ОСАГО резко подорожает для нарушителей ПДД

СЕГОДНЯ 14:55 2019-09-18T14:55:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Тарифы ОСАГО будут рассчитывать индивидуально для каждого водителя. Для нарушителей ставка будет выше. Это, по мнению правозащитник, противоречит Конституции, потому что предполагает двойное наказание за одно и то же деяние.

С подобной законодательной инициативой Минфин уже выступал три года назад, однако тогда разработка вызвала шквал критики. Обновленный законопроект предполагает, что страховщики будут разрабатывать базовую ставку тарифа ОСАГО индивидуально, оценивая, насколько велика вероятность причинения вреда и потенциальный размер ущерба. Это легко можно увидеть по тому, сколько раз водитель привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Согласно законопроекту Министерства финансов, цена ОСАГО может взлететь за регулярные грубые нарушения ПДД: проезд на красный свет, выезд на встречку через сплошную полосу, превышение скорости, вождение в нетрезвом виде. Водителей, прилежно соблюдающих правила дорожного движения, будут поощрять скидками, однако в документе этот вопрос четко не прописан.

За внедрение инициативы выступают страховщики, которым изменения позволят больше зарабатывать.

- Индивидуальный подход к расчету тарифов сделает их более справедливыми, когда водитель-нарушитель будет платить больше, чем автомобилист, аккуратный на дороге. Кроме того, это хороший стимул, - считают в РСА.

По мнению правозащитников, привязка стоимости страховки к штрафу противоречит нормам Конституции, так как нельзя наказывать дважды за одно и тоже деяние. Кроме того, денежные средства за нарушения будет направляться не в бюджет, а коммерсантам.

- Логичнее было бы увеличить размер штрафа за данные нарушения. Нигде в мире стоимость полиса автогражданской ответственности не привязана к дорожным нарушениям. Эти изменения серьезно ухудшат демократические свободы людей, — комментирует "Известиям" автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект, который позволит значительно снизить цену на полис ОСАГО. С хорошими новостями для автолюбителей выступил замглавы Минфина Алексей Моисеев, который подчеркивает, что дисциплинированные водители не должны платить за тех, кто нарушает закон.

ИСТОЧНИК KP.RU