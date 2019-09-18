Губернатор Алтайского края отчитал муниципалитеты накануне отопительного сезона

СЕГОДНЯ 15:06 2019-09-18T15:06:22+03:00

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18 сентября в правительстве Алтайского края прошло совещание, посвященное наступающему отопительному сезону. К настоящему времени 18 муниципальных образований региона не успеют получить паспорт готовности к нужному сроку. Причина - не скоординированность работы глав, которые не приняли вовремя необходимых мер. Такая позиция муниципальной власти вызвала недоумение у губернатора Алтайского края Виктора Томенко. «Многие уже привыкли: в разговоры с энергетиками не вступают, деньги им тоже не платят, никаких работ не ведут, никуда не обращаются, потом ждут, что им отказывают, получают протест от прокуратуры и сидят на месте дальше. Но мы намерены разорвать этот порочный круг. У всех были возможности свои вопросы порешать, кто-то этим воспользовался, а кто-то — нет. В любом случае то, что десятки котельных отключены — это нонсенс и повод для оргвывоводов. Надо всегда стремиться свести все замечания к нулю, и желательно делать это не сейчас, а в середине августа <...> Мы вместе пообещали, что выйдем на 100 % готовности паспортов. Помните, что я с вами в одной связке. Вот и посмотрим сейчас — вместе мы работаем, сообща или нет», - заявил глава региона. Томенко призвал коллег работать координированно и на опережение.

Как отмечают специалисты энергетического комплекса края, такая позиция глав муниципалитетов – ничего не делать, нам все равно помогут, действительно сложилась последние несколько лет. Решительность губернатора Томенко заставить глав муниципалитетов действовать в рамках экономической и правовой логики в отношениях с поставщиками энергоресурсов, оценили как сами главы проблемных районов края, так и энергетики. Большинство уже заявили о сроках решения задачи. Вместе с этим, глава региона намерен оказать содействие именно тем территориям, которые действительно без помощи краевой власти не смогут подготовиться к зиме: «Давайте обращать все внимание на «приболевших», на тех, кто остро и действительно нуждается в помощи», - подытожил губернатор.

Отметим, в этом году на подготовку Алтайского края к зиме направлены рекордные 4 млрд рублей. Работы уже завершены на 1830 объектах малой теплоэнергетики, специалисты провели ревизию более чем трех тысяч километров тепловых и 14 тысяч километров водопроводных сетей. В ходе подготовки переложили 93 километра ветхих тепловых и 157 километров водопроводных сетей, заменили 207 котлоагрегатов. Задачу о 100-процентном получении паспортов готовности Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поставил перед городами и районами региона еще в начале этого года.