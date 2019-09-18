Демарш украинцев на заседании ОБСЕ: Делегация РФ будет отвечать на попытки лишить россиян слова

СЕГОДНЯ 15:08 2019-09-18T15:09:35+03:00

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Руководители делегации РФ будут отвечать зеркально на попытки лишить россиян слова на совещании ОБСЕ. Заявление сделал заместитель главы российской делегации, заместитель директора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев после того, как украинская делегация пыталась сорвать выступление редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.

Когда представительница Крыма начала речь на совещании ОБСЕ в Варшаве, украинцы потребовали лишить ее голоса, поскольку она представляет по их мнению «оккупированную территорию». Представители Незалежной попытались перевести тему беседы на вопрос территориально целостности Украины, но получили отказ модератора совещания. Волконская продолжила выступление.

- Абсурдно лишать слова на сессии, посвященной свободе выражения мнения, - сказал RT Григорий Лукьянцев.

Представители российской делегации переговорили с руководством Бюро по демократическим институтам и правам человека и объяснил, что попытки лишать слова тех, кто был аккредитован по всем правилам, недопустимы.

-Мы также сказали, что если будут продолжаться попытки лишать слова представителей нашего гражданского общества и другие провокации, то мы оставляем за собой право прерывать любые делегации и НПО, которые будут говорить о якобы аннексии и оккупации.

ИСТОЧНИК KP.RU