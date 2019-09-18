2019-09-18T15:25:10+03:00
Экономика

Александр Моор: «Тюменская область занимает второе место среди субъектов РФ по темпу роста промышленного производства»

Губернатор подчеркнул важную роль Тюменского нефтегазового форума в создании инвестклимата в регионе
Ирина СУХАНОВА
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Александр Моор отметил важную роль ТНФ в создании инвестклимата в регионе. Фото предоставлено пресс-службой правительства Тюменской области.Александр Моор отметил важную роль ТНФ в создании инвестклимата в регионе. Фото предоставлено пресс-службой правительства Тюменской области.
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Тюменский нефтегазовый форум - главный форум нефтегазовой индустрии России - в этом году отмечает 10-летний юбилей. С 17 по 19 сентября на нем работают представители более 12 тысяч предприятий. Приветствуя участников форума, губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул его значимость для создания благоприятного инвестиционного климатав регионе.

- В целом за последние десять лет объем инвестиций в Тюменской области вырос в 2,7 раза, - отметил Александр Моор. Регион регулярно оказывается в лидерах национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России. Значительный вклад в достижение этих показателей внесли такие отрасли промышленности, как нефтегазохимия, нефтепереработка, нефтегазовое машиностроение. Не последнюю роль в создании инвестиционного климата и стимулировании промышленного производства сыграл наш Тюменский нефтегазовый форум.

Промышленность всегда оставалась одним из главных драйверов роста региональной экономики. Как отметил Александр Моор, область занимает второе место среди субъектов РФ по темпу роста промышленного производства. За десять лет индекс промышленного производства в Тюменской области вырос в 3 раза. Инвестиции в основной капитал в прошлом году составили 380 млрд рублей, обогнав показатель 2017 года на 21%.

ТНФ внес существенный вклад в развитие экономики региона: за десять лет на его площадке не раз решались самые актуальные задачи нефтегазовой отрасли России и представлялись новейшие инновации. В этом году форум поставил рекорд: его участниками стали 3267 человек — больше, чем когда либо.

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