В Венеции туристы заплатили 3 тысяч евро за купание голышом
В Венеции двоих туристов оштрафовали на три тысячи евро за то, что они купались голыми в одном из каналов. Протокол на нарушителей был составлен 16 сентября, поймали нарушителей, что называется, с поличным.
Граждане Чехии разделись и прыгнули в воду неподалеку от площади Святого Марка. Этот поступок так возмутил прохожих, что они начали кричать, чем привлекли внимание стражей порядка.
Туристов вытащили из воды, велели им одеться и доставили в отделение. Уже на месте выяснилось, что хулиганы – футбольные фанаты, они приехали на матч миланского «Интера» с пражской «Славией».
В свое оправдание иностранцы заявили, что «вечер выдался особенно теплым», поэтому решили искупаться. Тем не менее, погодные условия не стали достаточным аргументом и теперь фанаты заплатят крупный штраф, сообщат газета «Известия».
Ранее сообщалось, что мэр Венеции предложил запретить курение на открытом воздухе. Вводить ограничения планируется постепенно, начав с главных достопримечательностей города.
ИСТОЧНИК KP.RU