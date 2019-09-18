В Венеции туристы заплатили 3 тысяч евро за купание голышом

СЕГОДНЯ 15:32 2019-09-18T15:32:33+03:00

Туристов из Чехии оштрафовали в Венеции на 3 тысячи евро Фото: REUTERS

Отдыхающие решили окунуться в одном из каналов, но попались на глаза стражам порядка

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В Венеции двоих туристов оштрафовали на три тысячи евро за то, что они купались голыми в одном из каналов. Протокол на нарушителей был составлен 16 сентября, поймали нарушителей, что называется, с поличным.

Граждане Чехии разделись и прыгнули в воду неподалеку от площади Святого Марка. Этот поступок так возмутил прохожих, что они начали кричать, чем привлекли внимание стражей порядка.

Туристов вытащили из воды, велели им одеться и доставили в отделение. Уже на месте выяснилось, что хулиганы – футбольные фанаты, они приехали на матч миланского «Интера» с пражской «Славией».

В свое оправдание иностранцы заявили, что «вечер выдался особенно теплым», поэтому решили искупаться. Тем не менее, погодные условия не стали достаточным аргументом и теперь фанаты заплатят крупный штраф, сообщат газета «Известия».

Ранее сообщалось, что мэр Венеции предложил запретить курение на открытом воздухе. Вводить ограничения планируется постепенно, начав с главных достопримечательностей города.

ИСТОЧНИК KP.RU