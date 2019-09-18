Эксперт назвал основания для сокращения российских вложений в американский госдолг

СЕГОДНЯ 15:57 2019-09-18T15:57:14+03:00

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Россия продолжит сокращать вложения в госдолг США. В качестве компенсации за уменьшение доли вложений в казначейские облигации будут проводиться инвестиции в золото. Такое предположение сделал директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов.

По его мнению, ситуация неопределённости на финансовых рынках из-за торгового противостояния Америки и Китая, а также и снижение темпов роста мировой экономики способствуют тому, что Россия продолжит тренд на сокращение вложений в госдолг США.

Эксперт отмечает, что впервые за последние семь лет дефицит американского бюджета превысил 1 трлн долларов, а к 2028-му может вырасти вдвое, согласно прогнозу комитета по федеральному бюджету США. При том, что нынешние отношения России и США переживают не лучшие времена, ситуацию с вложением в американские бумаги осложняют санкции в отношении России из-за высоких рисков блокировки.

- Однако речь идет не о полном отказе от вложений в американские бумаги, а о диверсификации, которая уже начала приносить положительный результат: недавно у России активы превысили государственный долг, - пояснил эксперт сайту News.ru.

По данным Минфина США, в июне вложения РФ в облигации США упали на 2,35 млрд долларов. Эксперты отмечают, что наша страна не входит в тридцатку крупнейших держателей американского долга.

ИСТОЧНИК KP.RU