2019-09-18T16:29:12+03:00
Политика

В Совфеде планы Киева по «возвращению» Крыма назвали фантомными болями

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление украинского генерала
Юлия САЛЬНИКОВА
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Алексей ПушковАлексей ПушковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Совете Федерации ответили на заявление украинского генерала, который предложил очередной план по «возвращению» Крыма. Бывший глава внешней разведки Украины Николай Маломуж ранее рассказал о «стратегии»: Украина, при помощи Запада, конечно, должна стать мощной державой, тогда жители Крыма автоматически захотят «вернуться» в состав Украины. Маломуж пошел дальше и предложил после того, как «воссоединение состоится», сделать из Крыма зону свободной торговли.

- Киевские фантазии о возвращении Крыма - не более, чем фантомные боли. Не будет ни «свободных зон», ни «ментальных сопряжений», -написал Член Совета Федерации Алексей Пушков в твиттер.

Он добавил, что Крым «прочно перешёл в разряд легенд и мифов украинской истории как нечто безвозвратно ушедшее в прошлое».

ИСТОЧНИК KP.RU

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