Трамп назначил Роберта О’Брайена своим новым советником по нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время назначит Роберта О'Брайена советником президента по национальной безопасности.
- Я рад объявить, что назначу Роберта О'Брайена, который сейчас очень успешно работает спецпосланником президента по делам заложников в госдепартаменте, нашим новым советником по национальной безопасности, - подчеркнул Трамп в своем Twitter.
Также американский лидер отметил, что "давно и много работал с Робертом" и выразил уверенность в том, что тот полностью справится с поставленными задачами.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне Дональд Трамп назвал имена пятерых кандидатов на пост советника по нацбезопасности. Прежний советник Джон Болтон покинул свой пост из-за разногласий с президентом. Трамп объяснил, что прежний советник совершил «крупные ошибки», среди которых позиция Болтона по санкциям против Ирана.
ИСТОЧНИК KP.RU