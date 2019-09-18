Трамп назначил Роберта О’Брайена своим новым советником по нацбезопасности

СЕГОДНЯ 16:40 2019-09-18T16:50:29+03:00

Американский лидер заявил, что политик ранее успешно работал спецпосланником президента по делам заложников в госдепартаменте

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Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время назначит Роберта О'Брайена советником президента по национальной безопасности.

- Я рад объявить, что назначу Роберта О'Брайена, который сейчас очень успешно работает спецпосланником президента по делам заложников в госдепартаменте, нашим новым советником по национальной безопасности, - подчеркнул Трамп в своем Twitter.

Также американский лидер отметил, что "давно и много работал с Робертом" и выразил уверенность в том, что тот полностью справится с поставленными задачами.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне Дональд Трамп назвал имена пятерых кандидатов на пост советника по нацбезопасности. Прежний советник Джон Болтон покинул свой пост из-за разногласий с президентом. Трамп объяснил, что прежний советник совершил «крупные ошибки», среди которых позиция Болтона по санкциям против Ирана.

ИСТОЧНИК KP.RU