В Сегеже строят крытую хоккейную площадку

СЕГОДНЯ 16:46 2019-09-18T16:46:38+03:00

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Место установки крытой хоккейной площадки на улице Солунина в Сегеже - рядом со стадионом - осмотрел сегодня заместитель Секретаря Совета Безопасности России, руководитель рабочей группы Госкомиссии по подготовке к 100-летию образования Карелии Рашид Нургалиев.

Представители компании-застройщика демонстрировали результаты проделанных работ: сейчас завершается отсыпка территории для подготовки основания площадки, а с понедельника начнется возведение будущих конструкций катка. К 9 октября участок подключат к сетям водо- и энергоснабжения, водоотведения.

Площадка будет такой же, как и уже действующая в Кеми: крытая, с утепленным комплексом, где расположатся раздевалки и душевые. Проектировщики заверили, что в них будет тепло даже при морозах минус 40 градусов. Площадка будет иметь сезонный лед.

Рашид Нургалиев заявил, что строить хоккейный корт будут опытные специалисты, которые возводили подобные сооружения в разных местах страны: «Этот объект очень важен для развития спорта в Сегежском районе, имеющим славные спортивные традиции. Поблизости размещены другие спортивные объекты - стадион, бассейн, спортзал. И в скором времени сегежане получат современный спортивный кластер для занятий и летними, и зимними видами спорта".

Опробовать лёд сегежские хоккеисты смогут уже в конце ноября. Объект возводится в рамках подготовки к 100-летию Республики Карелия.