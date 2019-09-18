2019-09-18T16:46:38+03:00
Спорт

В Сегеже строят крытую хоккейную площадку

Выйти на лёд хоккеисты смогут уже в ноябре
Михаил КОСОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия.Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия.
Изменить размер текста:

Место установки крытой хоккейной площадки на улице Солунина в Сегеже - рядом со стадионом - осмотрел сегодня заместитель Секретаря Совета Безопасности России, руководитель рабочей группы Госкомиссии по подготовке к 100-летию образования Карелии Рашид Нургалиев.

Представители компании-застройщика демонстрировали результаты проделанных работ: сейчас завершается отсыпка территории для подготовки основания площадки, а с понедельника начнется возведение будущих конструкций катка. К 9 октября участок подключат к сетям водо- и энергоснабжения, водоотведения.

Площадка будет такой же, как и уже действующая в Кеми: крытая, с утепленным комплексом, где расположатся раздевалки и душевые. Проектировщики заверили, что в них будет тепло даже при морозах минус 40 градусов. Площадка будет иметь сезонный лед.

Рашид Нургалиев заявил, что строить хоккейный корт будут опытные специалисты, которые возводили подобные сооружения в разных местах страны: «Этот объект очень важен для развития спорта в Сегежском районе, имеющим славные спортивные традиции. Поблизости размещены другие спортивные объекты - стадион, бассейн, спортзал. И в скором времени сегежане получат современный спортивный кластер для занятий и летними, и зимними видами спорта".

Опробовать лёд сегежские хоккеисты смогут уже в конце ноября. Объект возводится в рамках подготовки к 100-летию Республики Карелия.

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия.

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В случае провала минских соглашений Киев допускает введение миротворцев
Трамп назначил Роберта О’Брайена своим новым советником по нацбезопасности
В Совфеде планы Киева по «возвращению» Крыма назвали фантомными болями
Трамп поручил усилить санкции в отношении Ирана
Украина предложит РФ новый газовый контракт на десять лет
В Минпросвещения отказались отменять обязательный ЕГЭ по английскому из-за востребованности языка на рынке труда
Эксперт назвал основания для сокращения российских вложений в американский госдолг
«Это пахнет американщиной»: Геннадий Зюганов прокомментировал атаку на НПЗ в Саудовской Аравии
В Венеции туристы заплатили 3 тысяч евро за купание голышом
В крушении военного самолета в Испании погибли студент и инструктор
Эрдоган обозначил сроки начала операции на северо-востоке Сирии
Александр Моор: «Тюменская область занимает второе место среди субъектов РФ по темпу роста промышленного производства»
В Германии начало работу новое совместное командование НАТО
Демарш украинцев на заседании ОБСЕ: Делегация РФ будет отвечать на попытки лишить россиян слова
Губернатор Алтайского края отчитал муниципалитеты накануне отопительного сезона
Тариф ОСАГО резко подорожает для нарушителей ПДД
Более 160 граждан КНДР были задержаны за браконьерство на двух северокорейских шхунах
В Совфеде предположили последствия для Украины после интеграции России и Белоруссии
В Кремле прокомментировали акции в поддержку актера Павла Устинова
Криштиану Роналду хочет превзойти Месси по количеству Золотых Мячей
В России появится система слежения за поведением водителей
Путин обсудил с саудовским наследным принцем атаку на НПЗ
Умер Фернандо Риксен: бывший полузащитник "Зенита" и сборной Нидерландов
Южная Осетия на три дня полностью закроет границу с Грузией
Россия сократила вложения в госдолг США на 2,35 миллиарда долларов
Экономист объяснил, почему россияне стали меньше замечать кризис
Эксперты назвали профессии, которые первыми переведут на четырехдневку
Адвокат рассказал о попытках ФСБ завербовать Сноудена